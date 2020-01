Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul ”Caracal”, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, a fost trimis de DIICOT Parchertului ICCJ pentru verificarea sub aspectul legalitatii si temeiniciei, procurorul general Bogdan Licu constituind un colectiv de procurori, care va…

- Noile declarații ale lui Gheorghe Dinca au rasturnat toate planurile procurorilor. In timpul audierilor de la DIICOT, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal a facut marturisiri șocante.

- Gheorghe Dinca a recunoscut oficial ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra. Detaliile oribile marturisite de criminal dupa cinci luni de minciuni. Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au avut loc in ultimele zile, Dinca a recunoscut ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au avut loc in ultimele zile, Dinca a recunoscut ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra.

- Finalul declaratiilor date de Gheorghe Dinca ridica semne de intrebare. Dupa ce presupusul criminal a marturisit cum le-ar fi ucis si ars pe Alexandra si Luiza, a inceput sa adreseze multumiri.

- Finalul declaratiilor date de Gheorghe Dinca ridica semne de intrebare. Dupa ce presupusul criminal a marturisit cum le-ar fi ucis si ars pe Alexandra si Luiza, a inceput sa adreseze multumiri.

- Sora lui Gheorghe Dinca socheaza! Femeia e convinsa ca fratele ei a declarat ca le-a ucis pe Luiza si pe Alexandra, ca sa apere o alta persoana! Si nu este singura ei acuzatie! Femeia vorbeste, in exclusivitate, despre familia lui Gheorghe Dinca, despre perioada lui de singuratate, dar si despre Luiza…