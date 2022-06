Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui bonfire de la Insula Iubirii sezonul 6, Alex Marcu a putut vedea noi imagini cu Teodora, soția lui. Așa cum era de așteptat, acesta a reacționat imediat. Acesta crede uneori ca unele lucruri sunt „inscenate” pentru a-l pune pe el intr-o lumina proasta. Stand de vorba la o ceremonie a…

- Au avut curajul sa intre in cel mai dur test al fidelitatii si au ajuns intr-un loc de vis, dar care pentru unii dintre ei s-a transformat rapid in cel mai dur cosmar. In doar doua saptamani petrecute pe Insula Iubirii, relatii s-au rupt, ispite au parasit insula, noi cupluri s-au format, unii grabindu-se…

- Teodora, una dintre concurentele de la „Insula Iubirii” 2022 și singura casatorita, a explicat in cadrul ediției de luni, 6 iunie, ce decizie a luat cu privire la relația dintre ea și Alex. Ea i-a spus totul lui Ali dupa ce au dormit impreuna.Teodora a dezvaluit faptul ca e pe cale de a se desparți…

- In episodul 7 de bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6, Alex Marcu a vazut mai multe imagini cu Teodora și cu modul in care aceasta se poarta cu ispita Ali și a reacționat imediat. Acesta a dezvaluit detalii din trecutul tinerei.

- In episodul 7 de bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6, Radu Valcan a stat de vorba cu Teodora și astfel au ieșit la iveala detalii neașteptate despre Alex, soțul tinerei in varsta de 19 ani.

- Teodora și Katy au purtat o discuție intensa la Insula Iubirii sezonul 6. Cele doua au dezbatut mai multe subiecte, iar Teodora a recunoscut faptul ca ea mereu s-a pus pe locul doi și nu va mai face acest lucru.

- Teodora de la Insula Iubirii sezonul 6 i-a povestit lui Ali de ce ea și Alex Marcu s-au desparțit dupa o luna de relație. Se intampla in urma cu trei ani, cand cei doi se intalneau intr-un moment cand tanara suferea dupa fostul iubit. Dezvaluirile concurentei se gasesc integral pe Antena Play, in secțiunea…

- Alex Marcu s-a deschis in fața ispitelor și a concurenților de gen masculin prezenți la Insula Iubirii sezonul 6 și a vorbit despre cum a inceput relația sa cu partenera Teodora. Iata ce dezvaluiri a facut acesta.