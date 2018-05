Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca a trimis presedintelui Iohannis, pentru informare, Memorandumul pentru initierea unei analize referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim.El a precizat ca nu a discutat cu presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, referindu-se la memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, ca greseala a fost facuta si acum trebuie reparata. Intrebat, la Ruse, daca stie ce contine acest memorandum, seful statului a raspuns: "Da, stiu ce…

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a afirmat luni ca este „foarte multa conotatie politica” in cererea presedintelui Klaus Iohannis ca premierul Viorica Dancila sa-si dea demisia, insa considera ca in perioada urmatoare declaratia sefului statului nu are cum sa aiba un rezultat direct, procedural.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum in ceea ce priveste ambsada Romaniei din Israel care nu contine altceva decat o platforma prin care sa fie consultate toate institutiile implicate. ”Noi nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei in Ierusalim maine”,…

- Premierul Viorica Dancila nu mai merge vineri la intalnirea de la Palatul Cotroceni, presedintele fiind anuntat prin cabinetul sau in aceasta dimineata. La scurt timp, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca face declaratii de presa la ora 11.00. In studioul Mediafax Live se afla eurodeputatul S&D…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Ppresedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a vorbit cu presedintele Israelului, Reuven Rivlin, despre accelerarea consultarilor interne cu privire la relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De asemenea premierul Dancila a informat partea israeliana ca Guvernul a propus viitorul ambasador al…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…