Deputatul USR critica inițiativele lui Klaus Iohannis și spune ca administrația de la Palatul Victoria este rodul visului președintelui de la Grivco, cel care de peste 7 ani nu pierde nicio ocazie sa ne vorbeasca despre «Romania educata». „Guvernul Romaniei a alocat pentru Educație doar un rușinos 2.28% din PIB, aceasta fiind cea mai mica alocare bugetara raportata la PIB din ultimii ani. Ironic sau nu, alocarea minima record are loc chiar in anul in care administrația de la Palatul Victoria este rodul visului președintelui de la Grivco, cel care de peste 7 ani nu pierde nicio ocazie sa ne vorbeasca…