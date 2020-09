Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a fost vizat de o tentativa de omor, dupa ce un pachet care continea o otrava mortala i-a fost trimis prin posta. Un pachet care continea ricina, o otrava foarte periculoasa, a fost trimis la Casa Alba, dar a fost interceptat de fortele de ordine la inceputul acestei…

- Donald Trump a declarat marți ca a avut în vedere „eliminarea” președintelui sirian Bashar al-Assad în 2017, dar ca atunci șeful Pentagonului, Jim Mattis, s-a opus, remarci care contrazic ceea ce a afirmat președintele american, potrivit AFP."Aș fi preferat sa-l…

- Presedintele american Donald Trump i-a criticat pe sefii Armatei si Pentagonului deoarece, in opinia sa, poarta razboaie pentru a creste profiturile companiilor care lucreaza in sectorul apararii, relateaza marti EFE si CNN. ''Nu spun ca armata ma iubeste - soldatii ma iubesc,…

- ​Prima lor dezbatere este prevazuta pentru sfârsitul lui septembrie, dar Donald Trump si Joe Biden si-ar putea încrucisa drumurile vineri în cursul unei ceremonii de comemorare a atentatelor de la 11 Septembrie 2001, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Presedintele republican si…

- Președintele SUA i-a jignit in mod repetat pe militarii americani, inclusiv pe cei cazuți in razboaie, și a cerut ca veteranii raniți sa nu participe la parade, deoarece ”nimeni nu vrea sa ii vada”, scrie revista americana The Atlantic, intr-un articol parțial confirmat de un alt raport al Associated…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…