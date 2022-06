Tentativă de sinucidere, cu două încercări, încheiată la spital O femeie, in varsta de 34 de ani, a incercat sa se sinucida de doua ori in decurs de cateva ore, fiind salvata de un cetațean, apoi de un echipaj de jandarmi. Femeia, din Ucraina, dar care locuiește de mai mulți ani in Romania, a vrut sa se arunce, miercuri, la orele amiezii, de pe pasajul de pe strada Buziașului, din Lugoj, dar a fost oprita de un cetațean, care trecea prin zona și care a alertat autoritațile. “Politistii Municipiul Lugoj au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe pasarela de pe strada Buziasului din municipiu se afla o femeie care manifesta… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeie salvata inainte sa se arunce de pe un pod din Lugoj.Femeia, care are in jur de 30 de ani, i a atras atentia unui livrator de pizza ce trecea intamplator prin zona.Barbatul a reusit sa o tina pe femeia care incerca sa se urce pe parapetii podului si a sunat la 112. Un echipaj de la ambulanta din…

- O femeie din Ucraina a ancercat sa se sinucida pe strada Buziașului din Lugoj. Ea a fost in cele din urma salvata de un localnic, iar in cele din urma a fost transportata la o clinica de psihiatrie pentru internare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Intervenție a polițiștilor miercuri, in jurul pranzului, la Lugoj. Aceștia au fost sesizați printr-un apel la 112 ca o femeie aflata pe pasarela de pe strada Buziașului este foarte agitata, existand riscul de a se sinucide.

- Polițiștii de frontiera suceveni au depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret un cetațean ucrainean, care a prezentat la control un permis de conducere fals. Ieri, 7 iunie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control,…

- Miercuri dimineața in timp ce conducea autoturismul pe strada Unirii din municipiul Vatra Dornei, un localnic de 64 de ani a surprins și accidentat o localnica de 71 de ani, angajata in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure. Din accident a rezultat ranirea pietonului, care a…

- In data de 12 aprilie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 959 persoane și 91 autovehicule. Din cele 959 persoane, 777 sunt cetațeni ucraineni. Pana la ora 16.00 nu au fost solicitari de azil sau de protecție temporara in…

- In data de 11 aprilie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 678 persoane și 149 autovehicule. Din cele 678 persoane, 501 sunt cetațeni ucraineni. Pana la ora 16.00 nu au fost solicitari de azil sau de protecție temporara in…

- La inceput a parut o mare tragedie, dar solidaritatea unor oameni care nu s-au mai vazut vreodata a schimbat din nou destine. O mama si doi copii, plecați din Ucraina, nu au mai fost de gasit zile in sir dupa ce au ajuns in Romania. In cautarea lor s-au implicat voluntari si autoritati, dar si […] Articolul…