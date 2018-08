Tentativă de fraudă privind conturile bancare ale Lukoil România Potrivit unui comunicat de presa, postat miercuri pe siteul Lukoil Romania, ar fi vorba de informari trimise de persoane necunoscute referitoare la o așa zisa schimbare a conturilor bancare folosite de firma.



„Dorim sa informam toate persoanele interesate, cu privire la o tentativa de frauda impotriva Societații și clienților sai. Din informațiile deținute de Societate, o serie de clienți ai Societații au primit in cursul ultimelor zile notificari cu privire la schimbarea contului bancar in care acestea ar urma sa efectueze plațile in conformitate cu contractele in derulare.



