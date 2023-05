A avut loc un atac asupra coloanei de mașini a procurorului general al Bulgariei Ivan Geșev. O bomba ar fi fost pusa in calea sa. Atentatul ar fi avut loc dupa o vizita in Ucraina. Incidentul a avut loc astazi, in jurul orei 11:45, pe drumul dintre Samokov și satul Kovachevtsi. Nu au existat raniți in incident – nici procurorul general, nici echipa care ii insoțea, nici alți cetațeni care participau la trafic, a precizat secretarul-șef al Ministerului Afacerilor Interne, Petar Todorov. „A fost format un comandament cu toate serviciile Ministerului de Interne, care sunt implicate in acest caz,…