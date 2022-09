Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Trier l-a condamnat, marți, pe un barbat german de 52 de ani la inchisoare pe viața pentru uciderea a cinci persoane, inclusiv un copil, dupa ce beat fiind, a intrat cu mașina intr-o zona pietonala din acel oraș, relateaza Reuters. Tribunalul din Trier a dispus ca barbatul, care bause…

- Un factor poștal din Pașcani si-a insusit in aprilie 2018 suma de 2.503 de lei, cuantumul a doua pensii, dupa ce a semnat in numele beneficiarilor. Barbatul a fost trimis in judecata, iar vineri, 5 august, judecatorii ieșeni au pronunțat verdictul: doi ani de inchisoare, cu suspendare, potrivit site-ului…

- Un polițist din Țara Moților, condamnat la patru ani de inchisoare pentru luare de mita. A cerut bani unui investigator sub acoperire Un polițist din Țara Moților, condamnat la patru ani de inchisoare pentru luare de mita. A cerut bani unui investigator sub acoperire Un politist care a lucrat la compartimentul…

- Un barbat din Belcesti nu a luat in seama avertismentul primit atunci cand a fost depistat conducand un moped neinmatriculat prin sat. A insistat sa conduca, chiar fara a avea permis. Urmarea a fost o pedeapsa cu executarea in regim de detentie. In iulie 2017, Adrian Ionel a cumparat de la un cunoscut…

- Un hot si-a facut treaba de fata chiar cu paznicul care ar fi trebuit sa-l opreasca. Gardianul a asistat impasibil la actiunea hotului, convins de vorbele acestuia. Mihai Patrascu era angajat in probe, fara forme legale, la o rulota tip fast-food din Copou unde functiona si un bar cu terasa. Dupa o…

- Liderul clanului „Luptatorilor" va intra in inchisoare pentru aproape 5 ani. El fusese achitat in prima instanta de acuzatia de instigare la distrugere in cazul incercarii de incendiere a casei Georgetei Corduneanu, petrecuta acum trei ani. Printre transcrierile inregistrarilor audio depuse la dosar…

- Plecata in Germania, o ieseanca s-a trezit amendata pentru ca ar fi distrus o strada din Copou. Era vorba de lucrari facute in numele ei, fara ca ea sa le poata supraveghea direct. S-a adresat instantei, cerand anularea procesului-verbal de contraventie sau inlocuirea amenzii de 2.500 de lei cu un avertisment.…

- Dupa 7 luni de la suspendarea activitatii, redeschiderea partiala a Spitalului Clinic de Boli Infectioase inseamna doar 10 paturi de spitalizare de zi si alte 25 pentru toti bolnavii HIV din regiune Dupa ce in urma cu cateva zile, o turista din Germania nu s a putut vaccina antirabic, deoarece in weekend…