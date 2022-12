Stiri pe aceeasi tema

Armata sarba se afla la "cel mai inalt nivel de pregatire de lupta" dupa saptamani de escaladare a tensiunilor dintre Serbia și Kosovo, scrie BBC, informeaza Mediafax.

Kremlinul a indemnat luni la depasirea tensiunilor dintre Serbia si Kosovo prin "mijloace diplomatice", dupa atacuri ce au vizat politia, cerand totodata ca drepturile sarbilor sa fie "garantate", informeaza AFP, conform Agerpres.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, va desfasura, duminica, la ora 19:00, o reuniune de urgența a Consiliului Național de Securitate in legatura cu agravarea situației din nordul Kosovo, a anuntat, duminica, televiziunea naționala sarba RTS, relateaza Rador.

Uniunea Europeana a declarat ca nu va tolera niciun fel de actiune infractionala sau criminala, incluzand atacurile asupra misiunii UE din Kosovo, relateaza Rador.

Tensiunile erau la cote inalte duminica in nordul Kosovo dupa ce persoane necunoscute ar fi avut un schimb de focuri cu politia si ar fi lansat o grenada paralizanta asupra fortelor de ordine ale UE in cursul noptii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Serbia va cere NATO sa ii permita sa trimita in Kosovo efective ale politiei si armatei sarbe, in conformitate cu prevederile unei rezolutii a Consiliului de Securitate ONU, ce a pus capat razboiului din Kosovo, in 1999, a declarat, sambata, presedintele Aleksandar Vucic, relateaza Rador.

Statele Unite au salutat miercuri acordul convenit intre Serbia si Kosovo si care pune capat unei dispute de aproape doi ani legate de placutele de inmatriculare ale masinilor etnicilor sarbi din nordul Kosovo, se arata intr-un comunicat emis de purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al…

Uniunea Europeana a declarat ca au reusit eforturile sale de mediere si detensionare a disputei aparute intre Serbia si Kosovo, disputa care a dus la declansarea unor ample proteste ale etnicilor sarbi care traiesc in Kosovo, informeaza Rador.