- Securitatea energetica ramane o prioritate strategica pentru Romania, a subliniat premierul Marcel Ciolacu in cadrul intrevederii cu secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, desfașurata ieri, la Washington DC. ”Cooperarea cu Statele Unite ale Americii in acest domeniu…

- Vizita premierului Marcel Ciolacu la Washington a adus o premiera in politica autohtona: conflictul deschis intre șeful Guvernului și ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii. Intr-un gest fara precedent in diplomația romaneasca, ambasadorul Andrei Muraru i-a reproșat public premierului ca…

- Marcel Ciolacu spune ca in anul 2025 vom putea calatori in SUA fara vize.„E o consolidare a Parteneriatului strategic, am vorbit foarte mult de eliminarea vizelor si lucrul acesta mai mult ca sigur anul viitor va fi anuntat, si din anul 2025 vom putea calatori in Statele Unite fara vize. Va fi un efort…

- ”Nu mai avut nicio discutie cu domnul ambassador si cred ca o perioada mai lunga de timp nu o sa avem discutii. In primul loc, eu am venit aici insotit de ministra de Externe, este reprezentanta de varf a diploatiei romane, nu apucasem sa avem discutiile aplicate cum vor fi reprezentarile in ziua urmatoare…

- Șeful Executivului a considerat ca „nu este necesara” participarea reprezentantilor Ambasadei la intalnirile politice din SUA, a declarat liberalul Andrei Muraru, ambasador la Washington, duminica, 3 decembrie, la o receptie in cadrul careia premierul PSD, Marcel Ciolacu, s-a intalnit cu reprezentanti…

- Marcel Ciolacu și-a inceput deplasarea in Statele Unite ale Americii cu o vizita la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington. In perioada urmatoare, premierul va avea intalniri cu secretarul de stat, secretarul apararii și secretarul pentru energie.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a anunțat intr-un interviu la Digi24, ca mai sunt doar doi ani pana cand cetațenii romani... The post Din 1 decembrie 2025, romanii ar urma sa intre in SUA fara vize appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Dupa 22 de ani, atacurile teroriste din 11 septembrie din Statele Unite ale Americii sunt inca o amintire dureroasa, afirma premierul Marcel Ciolacu. La 11 septembrie 2001, SUA s-au confruntat cu atacuri teroriste care au vizat, printre altele, cele doua turnuri World Trade Center.„Dupa 22 de ani,…