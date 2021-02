Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare sta pe un adevarat butoi cu pulbere, relațiile intre miniștrii PNL și cei ai USR-PLUS fiind una extrem de tensionata. Citește și: VIDEO | Clotilde Armand a descoperit ca e greu sa fii primar: 'Trebuie nu stiu cate voturi pentru a face o mica investitie' In cadrul…

- Relația dintre Lionel Messi (33 de ani) și Marc-Andre Ter Stegen (28) devine din ce in ce mai tensionata. Presa din Spania relateaza ca portarul german ar putea pleca de la Barcelona daca Messi ramane și sezonul viitor! Lionel Messi și Ter Stegen, poate cei mai importanți doi jucatori ai Barcelonei,…

- La nici o zi dupa ce guvernul condus de coalitia PNL-USR-PLUS-UDMR a fost votat in Parlament au aparut deja si primele atacuri din interior, cu toate ca liderii formatiunilor au convenit anterior sa fie temperati in discursul public. Prima sageata a fost lansata de liderul PLUS Dacian Ciolos, care-si…

- Toți cei 18 miniștrii ai coaliției PNL, USR-PLUS, UDMR, propuși in guvernul Cițu au fost avizați pozitiv in comisiile parlamentare de specialitate. Urmeaza votul de investitura pentru guvern, de la ora 15:00, apoi, daca noul cabinet primește increderea legislativului, depunerea juramantului la Cotroceni.…

- Lista ministrilor din Guvernul Citu si Programul de guvernare au fost depuse miercuri dimineata la Parlament. Liderii dreptei spera ca pana la finalul zilei noii ministri sa poata depune juramantul la Palatul Cotroceni. Astfel, conducerile Camerelor au stabilit ca audierile ministrilor sa aiba loc in…

- Viitorul guvern format din PNL, USR-PLUS și UDMR va arata altfel spre deosebire de cum arata in acest moment. Suparați pe rezultatele obținute de partid, pe care le pun inclusiv pe seama prestației unora dintre miniștri, liberalii au decis ca mulți dintre ei sa plece acasa. Schimbari majore in Guvern.…

- Masurile de restricție antidepidemica ar putea fi relaxate de Craciun, dar britanicii ar putea plati ”scump” pentru asta cu o carantina de 25 de zile in ianuarie, a informat tabloidul The Sun. Proiectul autoritaților de la Londra ar urma sa fie validat saptamana viitoare.Cine are chef de petrecere in…

- In ediția 30 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții din cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au inceput sa gateasca, in proba pe echipe!