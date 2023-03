Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Reuters prezinta miercuri versiunile contradictorii ale Rusiei si Statelor Unite despre incidentul de marti, cand aviatia militara rusa a provocat prabusirea unei drone americane in Marea Neagra. Washingtonul a anuntat marti ca un avion de vanatoare rusesc Su-27 a lovit o drona americana MQ-9…

- Rusia cere SUA sa-si opreasca ceea ce numeste zborurile sale „ostile”, dupa coliziunea unui avion de vanatoare rusesc cu o drona americana MQ-9 Reaper – despre care Pentagonul a spus ca efectua un zbor de rutina – si afirma din nou ca va considera tinte legitime echipamentele americane folosite in razboiul…

- Coliziunea dintre un avion rusesc și o drona americana, care a dus la prabușirea aeronavei fara pilot in Marea Neagra, pare a fi cea mai importanta confruntare recunoscuta public dintre Washington și Moscova, de la debutul invaziei Rusiei in Ucraina in urma cu mai bine de un an, scriu CNN, The Guardian…

- In cursul zilei de ieri, o drona americana a fost lovita de doua avioane de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27), deasupra Marii Negre. Aparatul de zbor a cazut in apele marii. Care a fost, de fapt, traseul avionului american fara pilot de tip Reaper. De unde a decolat și unde zbura cand a fost lovit de…

- SUA vor continua sa opereze deasupra Marii Negre și nu vor fi descurajate de faptul ca Rusia a interceptat in spațiul aerian internațional drona MQ-9 Reaper, care a fost doborata , a declarat marți, 14 martie, purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate de la Casa Alba, John Kirby, intr-o…

- Ministerul Apararii din Rusia susține ca avioanele de lupta rusești nu au lovit drona americana Reaper in spațiul aerian de deasupra Marii Negre și ca aeronava americana s-a prabușit singura. Declarația vine dupa ce comandamentul forțelor americane din Europa a acuzat piloții ruși de „comportament nesabuit”,…

- Un avion de lupta rusesc a provocat marți prabușirea unei drone MQ-9 Reaper a Forțelor aeriene americane deasupra Marii Negre, potrivit unui oficial american citat de CNN. Potrivit CNN, drona Reaper și doua avioane SU-27 Flanker operau peste apele internaționale deasupra Marii Negre. Unul dintre avioanele…

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a doborat zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula ucraineana anexata Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a mai multor aparate de zbor pe teritoriul rus, relateaza AFP si Reuters. „O tentativa…