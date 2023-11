Tensiuni între români și bulgari. De ce se tem locuitorii din Ruse Construcția unui incinerator de deșeuri medicale la Giurgiu i-a scos la proteste pe cetațenii din Ruse, care se tem ca se va reveni la situația din urma cu cateva decenii cand aerul era de nerespirat din cauza combinatului chimic de la Giurgiu. Duminica, incepand cu ora 11.25, a avut loc in sensul giratoriu din proximitatea Punctului de trecere a Frontierei Ruse un protest al societatii civile. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri, pe teritoriul Bulgariei. Nu este prima data cand bulgarii reacționeaza fața de intenția romanilor de a construi un incinerator de deșeuri medicale la Giurgiu. Pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

