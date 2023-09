Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat sambata Uniunea Europeana ca incearca sa se ”indeparteze” de Turcia, in contextul in care negocierile de aderare intre UE si Ankara sunt intr-un punct mort, transmit AFP si Reuters. ”Uniunea Europeana cauta sa se indeparteze de Turcia. Noi vom efectua…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut duminica o intrevedere cu omologul sau egiptean Abdel Fattah Al-Sissi in marja summitului G20 de la New Delhi, dupa un deceniu de tensiuni intre cele doua tari.

- Reprezentanți ai Statelor Unite se vor intalni in urmatoarele saptamani cu cei ai Romaniei și Republicii Moldova pentru a discuta despre creșterea exportului de cereale din Ucraina pe Dunare, a declarat un oficial al Departamentului de Stat de la Washington, sub protecția anonimatului, relateaza agenția…

- Diplomații ciprioți incearca sa revigoreze negocierile de pace pe insula divizata, propunand numirea unor trimiși ai ONU și UE in incercarea de a gasi o soluție federala la cinci decenii de la ocuparea nordului insulei de catre trupele turcești, scrie The Guardian.Este posibil sa se fi deschis o mica…

- Turcia asteapta progrese concrete din partea Uniunii Europene in chestiuni cum sunt calatoriile fara viza si inchiderea unor capitole in negocierile de aderare, in urma aprobarii de catre Ankara a aderarii Suediei la NATO , a declarat marti, 11 iulie, pentru Reuters un inalt oficial turc. Occidentul…

- Președintele american Joe Biden sprijina vanzarea avioanelor de lupta F-16 catre Turcia fara „avertismente sau condiții”, a declarat consilierul pentru securitate naționala, Jake Sullivan, marți, inaintea Summitul NATO de la Vilnius, relateaza CNN.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a dat acordul sa sprijine aderarea Suediei la NATO, pe care o blocheaza de peste un an. Anunțul a fost facut de secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg. „Sunt incantat sa anunț ca președintele Erdogan a fost de acord sa transmita protocolul de aderare…

- Politia din Stockholm a autorizat un protest in cadrul caruia urmeaza sa fie ars un Coran, in fata unei moschei din capitala Suediei, informeaza miercuri dpa, care a verificat autorizatia. La demonstratie urmeaza sa participe doar doua persoane, arata fortele de ordine. Autorizarea a fost ceruta pentru…