- Autoritațile au emis un mesaj RO-alert inclusiv pentru locuitorii din Galați, vineri noaptea, pornind de la informație sosita la 112, pe fondul bombardamentelor rusești din porturile Ismail și Reni. Au fost momente de nedumerire la Galați, la aproximativ o jumatate de ora de la terminarea partidei…

- Andrei Nicolescu, administratorul special al celor de la Dinamo, a analizat situația de la formația alb-roșie dupa un nou eșec suferit in campionat, 0-1 la Galați cu Oțelul, in runda cu numarul 11 din Superliga. Trupa din „Ștefan cel Mare” a suferit a patra infrangere consecutiva in Liga 1, meciuri…

- Giani Kirița (46 de ani) și-a pierdut rabdarea dupa infrangerea suferita de Dinamo la Galați, scor 0-1. Fostul jucator al „cainilor” i-a reproșat lui Ovidiu Burca (43 de ani) rezultatele slabe din ultimele meciuri. Dupa infrangerea cu Oțelul, Dinamo a ajuns la a patra infrangere consecutiva in Sugerliga…

- Ovidiu Burca, 43 de ani, a solicitat rabdare pentru Dinamo, revenita in Liga 1 cu noutați in lot, și a spus ca nu-și simte postul amenințat. Dinamo a uitat sa caștige in Liga 1. De fapt, in ultimele trei etape, a inregistrat doar infrangeri pe linie, fara gol marcat, in schimb incasand 7! Vineri seara,…

- Lamine Ghezali, 24 de ani, nu se regasește de cand Dinamo a revenit in primul eșalon, insa Ovidiu Burca și-a aparat elevul public. Cat de mult s-a schimbat francezul Dinamo se pregatește de meciul de la Galați cu Oțelul, care este vazut din nou ca o oportunitate de a renaște in perspectiva luptei pentru…

- Fundașul dreapta Cristi Costin (25 de ani) a prefațat meciul dintre Dinamo și Sepsi. Dinamo – Sepsi se joaca luni, de la ora 21:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport Fotbalistul care a semnat cu Dinamo inaintea acestui sezon a vorbit despre situația echipei…

- Fundașul stanga Kevin Ciubotaru, 19 ani, este ultimul sosit la Dinamo, a trecut și probele de joc, și vizita medicala, luni va fi parafata afacerea. Fotbalistul trecut pe la Glasgow Rangers va semna pe doua sezoane Fundașul stanga Kevin Ciubotaru, 19 ani, este urmatorul sosit la Dinamo, afacerea se…

- Fundașul dreapta Cristian Costin (25 de ani) a ajuns la o ințelegere cu Dinamo și se antreneaza in cantonamentul alb-roșiilor din Slovenia. Transferul sau va fi inregistrat odata ce acționarii „cainilor” vor plati pentru a ridica interdicția FIFA. Reporterul GSP Eduard Apostol și fotoreporterul Cristi…