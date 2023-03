Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, secretarul general al PNL, a declarat marti ca scandalul iscat in urma contrelor dintre ministrul de Externe Bogdan Aurescu si prim-vicepresedintele liberal Rares Bogdan va fi analizat peste doua saptamani, in ședința Biroului Politic National al partidului.

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a afirmat ca l-ar remania pe Bogdan Aurescu de la Externe, daca ar fi șeful acestuia. Replica lui Bogdan Aurescu a fost una dura, cu acuzatii ca eurodeputatul ar avea atitudini rusofile.

- Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat ultimul scandal intern, din PNL, dintre europarlamentarul Rareș Bogdan și ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Reputatul jurnalist a abordat acest subiect impreuna cu Ionuț Cristache, in podcastul de pe canalul Hai Romania!. Disputa a pornit de l ...

- Ministrul de Externe spune ca nu il intereseaza parerile lui Rares Bogdan, fiind convins ca, atacuri de la asemenea personaje sunt de fapt o confirmare ca face bine ce face. „E exact ca atunci cand sunt atacat de Sputnik”, spune Bogdan Aurescu. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat pentru Digi24.ro…

- Luni, vicepreședintele PNL Pavel Popescu a criticat cu asprime ministrul de Externe Bogdan Aurescu, care este susținut in guvern chiar de catre partidul lui. Intr-un comunicat postat pe Facebook, Popescu l-a acuzat pe Aurescu de „aroganța” și de impunerea de poziții „absurde” din partea Ministerului…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat duminica, 12 martie, la Prima News, ca nu el sau PNL a decis ca Bogdan Aurescu sa ocupe functia de ministru de Externe, ci „statul” și ca, daca ar fi șeful lui Aurescu, nu l-ar pastra in funcție. In replica, șeful diplomației romane a spus pentru Libertatea…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu este asteptat luni in Camera Deputatilor, la solicitarea AUR, pentru dezbateri pe tema actiunilor pentru admiterea Romaniei in Schengen, precum si in cazul lucrarilor desfasurate de autoritatile de la Kiev pe Canalul Bastroe. Insa, conform surselor STIRIPESURSE.RO,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca nu va exista un boicot din partea statului roman la adresa Austriei, referindu-se la declarațiile lui Marcel Ciolacu, care anunțase ca Romania iși va folosi dreptul de veto impotriva Austriei care iși dorește președinția OSCE. Șeful…