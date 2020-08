Franta a desfasurat temporar doua avioane de lupta Rafale si doua nave ale Marinei nationale in Mediterana de Est, pe fondul tensiunilor dintre Grecia si Turcia referitoare la o exploatare de zacaminte de gaze, a informat joi Ministerul Fortelor Armate ale Frantei, la o zi dupa anuntul presedintelui Emmanuel Macron privind o consolidare a prezentei militare franceze in aceasta regiune, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.Lafayette era deja desfasurata in regiune, ca parte a prezentei permanente franceze in Mediterana de Est in lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria.…