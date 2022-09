Stiri pe aceeasi tema

SUA vor consolida relatiile comerciale cu Taiwanul si vor efectua noi curse aeriene si maritime in stramtoare, in replica la actiunile "provocatoare" ale Chinei, a anuntat vineri un inalt responsabil american, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Taiwanul urmeaza sa organizeze saptamana aceasta exercitii militare - cu munitie reala - de simulare a apararii insulei de o invazie chineza, anunta luni oficiali, in contextul in care China efectueaza noi exercitii militare in zona insulei, relateaza AFP.

Oficialii taiwanezi au declarat ca avioanele și navele de razboi chineze au simulat sambata un atac asupra insulei, ca parte a represaliilor Beijingului pentru vizita in aceasta țara a președintelui Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, scrie Reuters. Vizita a dus și la oprirea discuțiilor…

Administratia de la Beijing a anuntat, vineri, suspendarea cooperarii cu Statele Unite in anumite domenii, ca reactie la vizita efectuata in Taiwan de Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor de la Washington, anunța mediafax.

Statele Unite ''nu vor permite'' Chinei sa izoleze Taiwanul, a declarat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in cursul unei conferinte de presa la Tokyo, dupa o vizita in Taiwan care a provocat furia Chinei, transmite AFP, relateaza Agerpres.

Administratia de la Taipei a confirmat oficial, marti, ca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, va sosi in Taiwan, in pofida avertismentelor Beijingului.

China va ''lupta pana la capat'' pentru a impiedica Taiwanul sa-si declare independenta, a declarat duminica ministrul chinez al Apararii,Wei Fenghe, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Beijing si Washington cu privire la acest subiect, relateaza AFP.

Administratia de la Beijing a avertizat, joi, Statele Unite ca aplicarea unei legi prin care vor fi interzise importurile de produse fabricate in provincia chineza Xinjiang va afecta grav relatiile bilaterale si comertul mondial.