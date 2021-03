Razvan Arnaut si Andreea Ana lupta la Budapesta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo

In Ungaria se desfasoara in aceste zile turneul preolimpic european. Legitimat la CS Farul Constanta, Razvan Arnaut il are ca antrenor la club pe Grigore Gheorghe, iar la lot este pregatit de Anton Arghira… [citeste mai departe]