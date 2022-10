Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile Kazahstanului, fosta republica sovietica, au respins miercuri o cerere a Rusiei de a-l expulza pe ambasadorul Ucrainei din cauza comentariilor despre uciderea rușilor, mustrand totodata administratia de la Moscova pentru ceea ce au numit "un ton nepotrivit intre partenerii strategici…

- ''Exista intotdeauna riscul ca Rusia sa foloseasca arme nucleare impotriva Ucrainei. Cu toate acestea, trebuie sa ne punem intrebarea cu privire la calitatea acestor arme'', anunta Agentia de presa RBC, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Evgheni Balitki, seful administratiei din regiunea ocupata din Zaporojie, instalat de Rusia, a solicitat miercuri presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, sa incorporeze regiunea in Rusia, relateaza agentia rusa de stiri TASS, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Națiunile occidentale au condamnat planurile Moscovei de a organiza așa-zise referendumuri in parți ale Ucrainei aflate in prezent sub controlul Rusiei, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat ca armata Rusiei a pierdut in razboiul din Ucraina 5.937 de militari, informeaza Rador. Potrivit ministrului, peste 90% dintre militarii raniți pe front s-au intors deja pe campul de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un inalt general american a declarat ca inca este neclar cum ar putea reacționa Rusia la ultimele eșecuri pe campul de lupta din Ucraina și a cerut o vigilența sporita in randul trupelor americane, in timp ce a vizitat o baza militara din Polonia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, susține ca banii pe care i-au trimis europenii 30 de ani Rusiei au fost utilizați pentru proiecte militare. El a explicat de ce sunt necesare noile sancțiuni asupra Rusiei, chiar și in contextul in care se intorc și impotriva europenilor. Fii…

- SUA au declarat joi ca nu vor interzice vanzarea de echipamente agricole catre Rusia, negand din nou afirmatiile Moscovei potrivit carora sanctiunile occidentale - si nu invadarea Ucrainei - sunt la originea crizei alimentare mondiale, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…