Tenorul Placido Domingo, INFECTAT cu noul coronavirus Unul din cei mai valoroși soliști de opera și tenori ai tuturor timpurilor, spaniolul Placido Domingo (79 de ani), are coronavirus! Acesta este anunțul care a cutremurat intreaga lume. Chiar cantaretul de opera a fost cel care a anuntat, pe o rețea de socialziare, ca a fost testat pozitiv si se afla in... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

