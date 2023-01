Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a gasit o metoda prin care sa-și poata deconta, din bani publici, deplasarile pe care le face la București, pentru a fi prezent la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde este judecat pentru luare de mita. In acest sens, in zilele in care trebuia…

- Karateka Clubului Sportiv Targoviște au incheiat la inalțime ultimul concurs din acest an. Sportivii antrenați de Ionuț Munteanu au reușit sa obțina rezultate importante la ediția din acest an a Cupei Scorpion, gazduita de Sala Apollo din București. La capatul unor evoluții foarte bune, sportivii de…

- Sportivul roman David Popovici s-a clasat pe locul patru in finala probei de 100 m liber, joi, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Melbourne, cu timpul de 45 sec 64/100, informeaza Agerpres. Campionul mondial al probei in bazin olimpic a fost la doar sapte sutimi de secunda…

- Ultimul meci al rundei a 19-a din Superliga la fotbal masculin dintre FCSB și CS Mioveni s-a incheiat luni seara cu victoria vicecampioanei, care s-a impus cu scorul de 5-1(2-0) și a urcat pe locul 4, la doar 2 puncte de podium. Adrian Șut a reușit o dubl

- Academia Hagi si Farul Constanta au participat la competitia de la Bucuresti cu 13 echipe. Intrecerile turneului de fotbal juvenil "Cupa Juniorului 2022ldquo; s au disputat la Bucuresti, competitia fiind adresata categoriilor de varsta 2011, 2012, 2013, 2014 si 2015. La competitie au participat si Academia…

- La 15 decembrie a.c., Mihaela Popaiacu, proaspata și tanara pensionara (a fost judecator la Tribunalul Specializat Argeș), debuteaza, la Casa Carții, cu nu mai puțin de trei carți. In fapt, trei romane de dragoste – „Ultimul capitol”, „Marele maestru al combinațiilor” și „Un caz atipic”, toate aparute…

- FOTO| La 92 de ani, pe podium la Crosul Unirii 2022: Veronica Negreanu a venit tocmai din Constanța pentru concurs FOTO| La 92 de ani, pe podium la Crosul Unirii 2022: Veronica Negreanu a venit tocmai din Constanța pentru concurs Sportul nu ține cont de varsta. O demonstreaza Veronica Negreanu, o maratonista…

- Scriitorul și chirurgul Florin Chirculescu a lansat in urma cu cateva zile romanul „Solomonarul”. Intr-un dialog cu Vasile Ernu, din secțiunea „Literatura la zi”, Chirculescu vorbește despre copilarie, despre anul de adolescența in Africa, despre cum a ales medicina, de ce s-a apucat de scris și care…