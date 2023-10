Stiri pe aceeasi tema

- Nicholas David Ionel, Filip Cristian Jianu si Vlad Andrei Dancu s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Telavi (Georgia). Ionel (21 ani, 231 ATP), principalul favorit, care anterior trecuse de doi georgieni, Irakli Turtumia si Ghiorghi Ghiorgadze, a dispus vineri de moldoveanul Ilia…

- Tenismenii romani Nicholas David Ionel si Filip Cristian Jianu au pierdut, vineri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Telavi (Georgia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari.Nicholas David Ionel (21 ani, 241 ATP), principalul favorit, a fost invins de ucraineanul Viaceslav Bielinski…

- Nicholas David Ionel s-a calificat, sambata, in finala de simplu a turneului ITF de la Telavi (Georgia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dar a pierdut finala de dublu. Romanul (241 ATP), principalul favorit, a trecut in semifinale la simplu de cehul Michael Vrbensky (23 ani, 375…

- Favorit numarul 1 al competiției, Nicholas David Ionel a obținut vineri o victorie in sferturile de finala ale turneului ITF M25 de la Telavi (Georgia) și s-a calificat in semifinala.Ionel (241 ATP) s-a impus cu 7-5, 6-4, in fața argentinianului Juan Pablo Paz (534 ATP) și va juca in semifinala cu…

- Nicholas David Ionel, calificat in optimile turneului ITF de la TelaviTenismanul roman Nicholas David Ionel s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Telavi (Georgia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a dispus de italianul Riccardo Di Vita cu 6-2, 6-0,…

- Nicholas David Ionel s-a calificat in semifinalele turneului ITF de la Pazardjik (Bulgaria), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins, vineri, pe rusul Andrei Cepelev, cu 6-3, 6-2. Ionel (20 ani, 242 ATP), principalul favorit al competitiei, si-a luat astfel revansa in fata lui…

- Tenismanul roman Cezar Cretu s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Constanta, Bright Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins pe italianului Pietro Marino, cap de serie numarul opt, cu 6-1, 7-5, potrivit Agerpres.Cretu, principalul favorit, a obtinut…

- Tenismanul roman Sebastian Gima, al treilea favorit, a fost invins de argentinianul Lautaro Agustin Falabella, cu 6-4, 6-4, marti, in prima runda a turneului ITF de la Constanta, Bright Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, informeaza Agerpres.Pe tabloul principal de simplu, jumatate…