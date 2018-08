Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, Nr.2 mondial, a fost eliminata in turul 2 la turneul de tenis US Open, ultimul de Mare Slem din acest an, ce se desfasoara la arenele Flushing Meadows din New York, fiind intrecuta joi in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Lesia Turenko (Nr.36). Odata cu eliminarea…

- Perechea romana Irina Begu/Monica Niculescu s-a calificat, joi, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa 6-3, 7-6 (5) cu cuplul Natela Dzalamidze (Rusia)/Jelena Ostapenko (Letonia), la arenele Flushing Meadows din New York.…

- Jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru s-a calificat joi, in runda a doua, atat in proba feminina de dublu, cat si la dublu mixt, in cadrul turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, la arenele Flushing Meadows din New York. Olaru si chinezoaica Xinyun Han s-au impus la dublu feminin cu 6-3,…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau-Jean Julien Rojer, nr. 6 pe lista capilor de serie, s-a calificat, miercuri, in turul secund la US Open, ultimul turneu de tenis de Mare Slem din acest an, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-4, dupa 1h si 20 de minute, de cuplul Sander Arends-Antonio Sancic…

- Patru jucatoare romane de tenis, Irina Maria Bara, Alexandra Dulgheru, Jaqueline Adina Cristian si Elena Gabriela Ruse, vor debuta marti in calificarile pentru tabloul principal de simplu al ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, gazduit de arenele Flushing Meadows din New York. …

- Perechea romana Irina Begu/Mihaela Buzarnescu s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa 7-6 (5), 6-4 cu cuplul Andreja Klepac (Slovenia)/Maria Jose Martinez Sanchez (Spania).…

- Perechea romana Irina Begu/Mihaela Buzarnescu, cap de serie numarul 15, s-a calificat, joi, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa 6-3, 7-6 (3) cu cuplul Daria Gavrilova (Australia)/Vera Lapko (Belarus).…

- Perechea romano-spaniola Sorana Cirstea/Sara Sorribes Tormo a fost invinsa, duminica, de cuplul Hao-Ching Chan (Taiwan)/Zhaoxuan Yang (China), cu 6-2, 6-4, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului.…