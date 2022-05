Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul 19 mondial, s-a calificat, marți, in turul doi de la Roland Garros, dupa un meci greu, in trei seturi, impotriva nemțoaicei Nastasja Schunk, numarul 167 WTA. Halep s-a impus cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1, dupa o ora și 48 de minute, potrivit GSP . Halep a fost incomodata de frigul…

- La ce ora debuteaza Simona Halep la Roland Garros. Fostul lider mondial se intoarce astazi in turneul parizian de Grand Slam, dupa ce a absentat la ediția de anul trecut. Romanca va juca in turul 1 contra germancei Nastasja Schunk (167 WTA). Simona Halep iși cunoaște deja și posibila adversara pe care…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 114 WTA) a acces in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. In primul tur al sesiunii preliminare, romanca a invins-o, marti, 17 mai, in trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-3, pe cehoaica…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA) o va infrunta pe australianca Daria Saville (fosta Gavrilova) in turul al doilea al turneului WTA 1.000 Miami Open (SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.369.455 de dolari. In runda inaugurala, australianca…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 26 WTA, cap de serie nr. 24) o va infrunta pe americanca Cori Gauff, nr. 16 pe lista capilor de serie, in turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 26 WTA, cap de serie nr. 24) o va avea drept adversara pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (27 ani, 52 WTA), in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala…