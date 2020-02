Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a declarat ca titlul cucerit sambata la Dubai, este unul special, in 2020, la a 20-a aniversare a turneului din Emiratele Arabe Unite, fiind si al 20-lea din cariera sa. "E foarte special sa fii in 2020, la a 20-a aniversare a acestui turneu, al 20-lea titlu (al meu). E special si vreau sa ma bucur de el, e foarte, foarte frumos'', a spus Halep dupa finala, citata de site-ul WTA. Halep a cucerit primul sau titlu din acest an si va incepe luni a 318-a sa saptamana in top 10 WTA, fiind a 10-a in istoria tenisului feminin. Romanca…