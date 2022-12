Stiri pe aceeasi tema

- Președintele partidului de opoziție Forța Dreptei, Ludovic Orban, a anunțat vineri, 9 decembrie, pe Facebook, ca impreuna cu partidul condus de Catalin Drula, USR, vor depune luni, 12 decembrie, o a doua motiune simpla impotriva ministrului de Interne Lucian Bode in ultimele doua luni, motivul principal…

- Tanara jucatoare romana de tenis Ana Ioana Varșa a caștigat finala probei de dublu din cadrul turneului Soul Cup Istanbul U14 (Turcia), inclus in calendarul Tennis Europe.Ea a facut pereche cu Emilia Milash (Rusia), cele doua invingandu-le, cu scorul de 6-4, 6-3, in ultimul act, pe rusoaicele Polina…

- Perechea Irina Bara (Romania) / Reka-Luca Jani (Ungaria) a ratat calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Montevideo (Uruguay), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In sferturi, romanca si partenera sa au fost invinse,…

- Echipa Romaniei U12, condusa de antrenorul Paul Franciuc și formata din Andreea Olariu, Maria Valentina Pop, Andrei Radu și Lucas Alexandru Miloș, a participat cu succes la Festivalul European U12 organizat de Tennis Europe in cadrul Academiei Rafa Nadal, din Spania. Andreea Olariu a ajuns pana in finala…

- Tanara jucatoare de tenis Andreea Olariu a devenit campioana la turneul U14 organizat de Rafa Nadal Tennis Academy, dupa ce a invins-o in finala pe principala favorita, bielorusa Polina Kuharenko, legitimata chiar la Academia Nadal, cu scorul de 6-2, 0-6, 7-5, informeaza Federatia Romana de Tenis. Andreea…

- Multipla campioana europeana la tenis de masa, Eliza a obținut 75% din voturile jucatorilor de la aceasta disciplina și va face parte din Comisia Sportivilor ITTF, avand șanse uriașe sa devina prima femeie președinte din fruntea comisiei. Romanca a adunat 212 voturi din 283 și recunoaște ca nu-i trecea…

- "Subiectele care au constituit agenda intalnirilor sunt in ordine, Schengen, MCV, PNRR, Republica Moldova si Ucraina, si desigur, la sediul Aliantei Nord Atlantice au fost discutate aspectele legate de contextul de securitate.Referitor la Schengen – toti interlocutorii au subliniat sustinerea de care…

- 11 milioane de cubanezi, intreaga populație a insulei, nu mai au electricitate dupa ce uraganul Ian a strabatut insula, vantul ajungand și la 195 km/h. Un jurnalist de la o agenție de presa de stat a raportat ca toate circuitele electrice din țara erau intrerupte și ca „centrala termoelectrica Antonio…