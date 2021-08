Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Raluca Olaru/Nadiya Kichenok (România/Ucraina), s-a calificat, marti, în sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Chicago.Olaru si Kichenok (favorite 3) au trecut în primul tur de cuplul Viktorija Golubic/Tamara Zidansek (Elvetia/Slovenia), scor…

- Perechea Elena Gabriela Ruse (Romania) / Olga Danilovic (Serbia) a ratat calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Palermo (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 189.708 de euro. In sferturi, romanca si partenera sa au fost invinse…

- ​Perechea Raluca Olaru/Nadiya Kichenok (România/Ucraina) s-a calificat, joi, în turul doi al probei de dublu de la Wimbledon.În primul tur, Raluca și Nadiya (favorite 13) au învins echipa Leylah Fernanadez/Anastasia Potapova (Canada/Rusia), scor 2-6, 6-3, 8-6, în…

- Perechea Raluca Olaru/Nadiia Kichenok (Romania/Ucraina), cap de serie numarul 2, a pierdut, sambata, finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg (Germania), arata News.ro. Romanca si coolega sa au fost invinse de echipa favorita principala, Darija Jurak/Andreja…

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova a castigat titlul si in proba de dublu a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, alaturi de compatrioata sa Katerina Siniakova, la o zi dupa ce reusise sa cucereasca trofeul la simplu. Duminica, in finala, perechea Krejcikova-Siniakova s-a impus…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz a fost invinsa de cuplul columbian Juan Sebastian Cabal/Robert Farah cu 6-2, 6-7 (3-7), 7-5, marti, la Paris, in sferturile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului.…

- Perechea Raluca Olaru/Nadia Kichenok (Romania/Ucraina), cap de serie numarul 16, s-a calificat, miercuri, in turul doi al probei de dublu din cadrul turneului de grand slam de la Roland Garros. Olaru si colega sa au invins in primul tur echipa Liudmila Kichenok (sora geamana a Nadiei)/Arina…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, marti, la Paris, dupa ce s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) in fata cuplului Ariel Behar (Uruguay)/Gonzalo Escobar (Ecuador). Favoritii…