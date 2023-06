Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a cucerit la Paris al 23-lea titlu de Grand Slam al carierei, dupa ce l-a invins pe Casper Ruud in marea finala, scor 7-6(1), 6-3, 7-5. Imediat dupa meci, rivalul sau Rafael Nadal l-a felicitat pentru performanța extraordinara realizata dupa finala de la Roland Garros.

- Novak Djokovic și Casper Ruud se dueleaza, duminica, de la ora 16:00, pentru marele trofeu de la Roland Garros. Un titlu care l-ar propulsa pe Nole in fruntea ierarhiei tuturor timpurilor in ceea ce privește trofeele de Mare Șlem. De cealalta parte, Casper Ruud n-ar nimic de pierdut, dupa ce a egalat…

- Novak Djokovic s-a calificat vineri in finala turneului de Mare Slem la Roland Garros, dupa o victorie in patru seturi in fata spaniolului Carlos Alcaraz, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Djokovic, fost lider mondial, acum locul 3 ATP, s-a impus dupa trei ore si 14 minute in duelul cu actualul numar unu mondial…

- Tenismanul german Alexander Zverev s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dotat cu premii totale de 49,6 milioane de euro Acesta a reusit sa-l invinga in patru seturi, scor 6-4, 3-6, 6-3, 6-4, pe argentinianul Tomas Etcheverry (locul 49 ATP), intr-o partida disputata…