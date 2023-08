Stiri pe aceeasi tema

- Americanca Jessica Pegula, a treia favorita, si kazaha Elena Ribakina, a patra favorita, s-au oprit, joi, in optimile de finala ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari, potrivit Agerpres.Pegula a fost invinsa fara drept de apel de cehoaica…

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata tunisiencei Ons Jabeur, a sasea jucatoare a lumii, informeaza AFP.Vondrousova, in varsta de 24…

- Cornea si Oswald, invinsi in finala probei de dublu la Heilbronn. Perechea romano-austriaca Victor Vlad Cornea/Philipp Oswald a fost invinsa de cuplul german Constantin Frantzen/Hendrik Jebens, cu 7-6 (9/7), 6-4, duminica, in finala probei de de dublu din cadrul turneului challenger de tenis de la…

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) a trecut de un Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) accidentat, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 și s-a calificat in finala Roland Garros 2023. Sarbul și-a felicitat adversarul pentru modul eroic in care a dus partida la final. In a doua semifinala se infrunta Casper Ruud (4 ATP)…

- Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) se infrunta acum in prima semifinala de la Roland Garros 2023. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport 2. In a doua semifinala, imediat dupa duelul Djokovic - Alcaraz, se vor infrunta Casper Ruud (4 ATP) și Alexander…

- Carlos Alcaraz l-a surclasat pe Stefanos Tsitsipas și il va intalni pe Novak Djokovic in semifinale la Roland Garros. La conferința de presa, sportivul din Spania a fost intrebat cine este favorit in cel mai așteptat meci de la Grand Slamul parizian.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a invins-o pe maghiara Anna Bondar cu 6-4, 6-2, duminica, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Luni, Ana Bogdan a fost invinsa Ana Bogdan in turul 1 de Camila Osorio, scor 6-3, 3-6, 5-7.

- Daniil Medvedev a cucerit primul sau trofeu pe zgura și a șasea coroana ATP Masters 1000, duminica, la Internazionali BNL d’Italia, unde l-a invins pe Holger Rune, in varsta de 20 de ani, cu 7-5, 7-5. Dupa ce startul finalei a fost amanat cu o ora și 40 de minute din cauza ploii, jucatorul in varsta…