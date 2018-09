Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, numarul 22 mondial, a fost invinsa, luni, de spaniola Carla Suarez Navarro (24 WTA), cu 6-4, 6-3, la New York, in optimile de finala ale turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului. Sarapova (31 ani), fost lider mondial, nu a reusit sa atinga…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de rusoaica Maria Sarapova, cap de serie numarul 22, cu 6-2, 7-5, joi, la arenele Flushing Meadows din New York, in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului. Romanca (28 ani, 51 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 50 de minute…

- Jucatoarea franceza Alize Cornet a apreciat ca fiind ''din alte timpuri'' afirmatiile presedintelui Federatiei franceze de tenis (FFT), Bernard Giudicelli, privind interzicerea la turneul de la Roland Garros a combinezului negru purtat anul acesta de americanca Serena Williams, scrie Agerpres. "Mai…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams nu va mai putea purta combinezonul sau negru, cu curea roz, denumit "Black Panther", la editia de anul viitor a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, au anuntat organizatorii competitiei, care considera ca s-a mers "prea departe", informeaza AFP.…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, s-a calificat fara sa forteze in optimile de finala ale turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o cu 6-0, 6-2 pe compatrioata sa Daria Kasatkina, cap de serie numarul…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut usor de belgianca Kirsten Flipkens, cu 6-1, 6-3. Letona, campioana in 2017 la Roland Garros si cap de serie numarul 12 pe gazonul de la All England Club, va juca…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, care revenea la All England Club dupa dupa editii ratate, a fost invinsa de compatrioata sa Vitalia Diatcenko (132 WTA), cu 6-7 (3/7), 7-6 (7/3), 6-4, marti seara, in prima runda a turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, Fostul…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova a fost invinsa in doua seturi, 7-5, 6-4, de grecoaica Maria Sakkari, intr-o partida disputata marti in cadrul turneului demonstrativ pe iarba de la Hurlingham (Anglia). Aceasta a fost primul meci al rusoaicei eliminarea in sferturile de finala ale turneului de…