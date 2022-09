Stiri pe aceeasi tema

- Competiția are loc la Munchen, in perioada 15-21 august Sportiva de la CSM Focșani 2007 intra in concurs joi, 18 august, de la ora 10:20, ora Romaniei, cand va lua startul in proba de 3000 metri obstacole La Munchen incep astazi Campionatele Europene de Atletism Seniori din perioada 15-21 august la…

- Turneul de la Craiova al Men’s 18 EHF Championships 2022 și-a epuizat jocurile din grupe și a ajuns in faza jocurilor de clasament și a semifinalelor. Primele doua formații din grupe vor juca semifinalele in formula locul 1 dintr-o grupa cu locul 2 din cealalta grupa și invers. Din prima grupa vor evolua…

- Sportiva de la CSS Focșani s-a calificat in doua dintre finalele pe aparate Ana-Maria Barbosu, de la CSS Focșani, unde a fost pregatita de Daniela Trandafir și Cezar Stoica a avut o evoluție impresionanta in prima zi a Campionatului European de Gimnastica senioare. La primul ei concurs de o asemenea…

- Romania – Suedia 3-0 (2-0, 2-1, 2-0) In primul meci al Romaniei la European Summer Cup 2022, Zona D, cu Suedia, Maria Ciubotaru a facut deschiderea cu victoria clara obținuta, dupa o ora și 20 de minute in fața lui June Bjork. Campioana de la Focșani a caștigat cu 6-2, 6-0, confirmand excelentele prestații…

- Turneul de calificare pentru Campionatul European de vara pentru fete U 18 la tenis va incepe la Arad la 27 iulie. Echipa Romaniei care va avea ca adversare Bulgaria, Slovacia și Suedia, este alcatuita din Cara Meșter, Maria Daciana Ciubotaru, de la CSM Focșani 2007 și Ștefania Bojica, intre cele mai…