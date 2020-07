Jaqueline Cristian s-a calificat in semifinalele turneului demonstrativ de tenis Winners Open de la Cluj-Napoca, vineri, dupa ce a invins-o dramatic pe Irina Begu cu 1-6, 6-4, 11-9, in ultimul meci din Grupa B. Cristian (162 WTA) era obligata sa castige meciul pentru a ajunge in semifinale, in vreme ce Begu (81 WTA) era practic calificata indiferent de rezultat. Begu a dominat clar primul set, castigat cu un sec 6-1. Setul al doilea a fost mai echilibrat, dar Irina Begu a condus la un moment dat cu 4-2. Jaqueline Cristian a avut o revenire spectaculoasa, castigand patru ghemuri la rand si revenind…