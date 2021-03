Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko in doua seturi, cu 6-3, 6-3, luni, in prima runda a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 1.835.490 dolari. Tig (26 ani, 61 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 19 minute in fata letonei…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka in doua seturi, cu 7-5, 6-1, vineri, in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Begu (30 ani, 79 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 16 minute, insa a…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de americanca Whitney Osuigwe, cu 2-6, 7-6 (1), 6-2, miercuri, la Dubai, in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Buzarnescu (32 ani, 137 WTA), cap de serie…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de candianca Rebecca Marino cu 6-4, 6-4, luni, la Dubai, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cristian (22 ani, 168 WTA) s-a inclinat in fata Rebeccai…

- Jucatoarea ceha de tenis Marketa Vondrousova a fost invinsa de taiwaneza Su-Wei Hsieh cu 3-6, 6-3, 7-6 (7/3), joi, in prima runda a turneului WTA de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Vondrousova (21 WTA), finalista in 2019 la Roland Garros, s-a inclinat…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a reusit un salt de 15 locuri in ierarhia mondiala (WTA), data publicitatii luni, dupa ce a castigat titlul ITF la Dubai. Cirstea a urcat de pe 86, loc pe care il ocupa saptamana trecuta, pe 71, gratie victoriei din finala de la Dubai, in fata…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea o va infrunta pe Katerina Siniakova (Cehia), sambata, in finala turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Vineri, in semifinale, Cirstea (30 ani, 86 WTA) a trecut de slovena Polona Hercog (29 ani, 52 WTA),…

- Jucatoarea de tenis Raluca Olaru a declarat, joi, in cadrul unui eveniment in care a fost anuntata legitimarea sa la CS Dinamo, ca primul hop al anului urmator il reprezinta calificarea la Jocurile Olimpice, iar apoi castigarea unei medalii la Tokyo. "Primul hop este sa ma calific la Jocurile Olimpice,…