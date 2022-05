Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul roman Marius Copil (31 ani, 246 ATP) a debutat cu dreptul in sesiunea preliminara la Roland Garros, primul turneu de Grand Slam al anului. In turul intai al calificarilor, romanul l-a invins, in doua seturi, scor 6-4, 6-4, pe francezul Evan Furness (23 ani, 212 ATP), dupa o partida care a…

- Elvetianul Stan Wawrinka s-a retras de la Geneva Open, de saptamana viitoare. din cauza unei accidentari la picior din care nu se poate recupera. Elvetianul in varsta de 37 de ani, de trei ori castigator de Grand Slam, a obtinut luni prima sa victorie in 15 luni la Roma, dupa ce a fost obligat sa rateze…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse (24 ani, 57 WTA) a ratat accesul pe tabloul principal al turneului WTA 1.000 de la Roma (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de euro. In ultimul tur al calificarilor, romanca a abandonat in primul set al partidei…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse (24 ani, 57 WTA) a acces in turul al doilea, decisiv, al calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA 1.000 de la Roma (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de euro. In runda intai a sesiunii preliminare,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 105 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bonita Springs (Florida; SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 100.000 de dolari. Desemnata principala favorita, romanca a invins-o in optimi, in doua…

- Jucatoarea din Constanta a dispus de Shuai Zhang, din China. Simona Halep a disputat astazi meciul de debut la turneul "Mutua Madrid Openldquo;, prima sa intrecere de cand a demarat colaborarea cu noul antrenor, Patrick Mouratoglou.Aflata pe locul 21 WTA, jucatoarea din Constanta a intalnit o pe Shuai…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse (24 ani, 57 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA 1.000 Miami Open (SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.369.455 de dolari.In turul intai, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-4, pe croata…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (26 ani, 116 WTA) a ratat accesul pe tabloul principal al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.584.055 dolari. In primul tur al calificarilor, romanca a fost invinsa, in trei…