Jucatoarea de tenis Elena Gabriela Ruse (166 WTA) a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa, ca se bucura ca a avut ocazia de a juca in meciul decisiv al intalnirii de Fed Cup cu Rusia si a precizat ca echipa Romaniei a fost foarte aproape sa produca surpriza si sa se califice la turneul final de la Budapesta.



"M-am simtit bine pe teren azi, ca intotdeauna cu Jaqueline. Asa cum am spus dupa victoria din semifinalele BRD Bucharest Open ca ne doream foarte mult sa fim in echipa de Fed Cup... si se pare ca am reusit. Iar eu cred ca am facut o treaba buna in conditiile date.…