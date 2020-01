Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, cap de serie numarul 6, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 775.000 dolari, dupa ce a invins-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-4, pe kazaha Zarina Dias, dupa doua ore si 10 minute de joc, intr-o partida…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana Monica Niculescu si japoneza Misaki Doi s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 775.000 de dolari, dupa 7-5, 6-4 cu principalele favorite, Elise Mertens (Belgia)/Arina…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, detinatoarea titlului si a 11-a in ierarhia mondiala, a fost eliminata marti in optimile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii in valoare de 775.000 dolari, fiind intrecuta de cehoaica Kristyna Pliskova (nr. 66 mondial) in doua…

- Raluca Olaru și Dalila Jakupovic (România / Slovenia) s-au calificat în sferturile probei de dublu din cadrul turneului de categorie International de la Shenzhen (China).Olaru și Jakupovic au învins perechea Irina Begu / Kristyna Pliskova (România / Cehia), scor 3-6, 7-6(3),…

- Irina Begu a fost invinsa astazi de Kristyna Pliskova (Cehia) cu un dublu 3-6, in prima faza a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii de 775.000 de dolari. Begu (29 ani, 101 WTA), jucatoare venita din calificari, a cedat dupa o ora si 16 minute, in fata unei adversare mai bine clasate…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, s-a calificat in finala Turneului Campioanelor, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-2, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, in cea de-a doua partida din penultimul act al competitiei, disputata sambata la Shenzhen (China). Barty s-a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul cinci mondial, a ratat calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China), dupa ce a fost invinsa, vineri, de Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-0, 2-6, 6-4, in ultimul meci din Grupa Violet. Halep (28 ani) s-a inclinat…