- Ion Țiriac ii sfideaza pe organizatorii turneului de la Wimbledon. Miliardarul roman s-a pronunțat ferm impotriva excluderii jucatorilor ruși de la competiție de la All England Cup. Masura va afecta „nume grele” atat din circuitul masculin, cat și cel feminin. Ion Țiriac n-a ezitat sa compenseze aceasta…

- Amelie Mauresmo, directoarea turneului de tenis de la Roland Garros, a avertizat joi ca daca un jucator care va participa la competitia de Mare Slem de la Paris il va elogia pe presedintele rus Vladimir Putin, va face obiectul sanctiunilor, informeaza EFE, preluata de Agerpres.

- Veste mare pentru Novak Djokovic. Cea de-a 135-a ediția a turneului de la Wimbledon va fi una speciala, dar și controversata, cu siguranța. Organizatorii competiției de la All England Club au decis sa refuze participarea jucatorilor din Rusia și Belarus, in contextul razboiului declanșat in Ucraina.…

- Duminica libera de la mijlocul turneului nu va mai aparea la Wimbledon. In plus, englezii au acceptat tiebreak-ul la 6 in setul decisiv Organizatorii turneului de la Wimledon au renuntat, de la editia din acest an, la pauza din ziua de duminica de la mijlocul competitiei (Middle Sunday) si, prin urmare,…

- Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon vor permite participarea jucatorilor nevaccinati, astfel ca sarbul Novak Djokovic, liderul mondial, va putea disputa al treilea Mare Slem al anului.Novak Djokovic a reusit in acest sezon sa dispute doar trei turnee, ca urmare a faptului ca nu s a vaccinat…

- Andrei Chesnokov (56 de ani), fost numar 9 ATP, vrea ca organizatorii turneului de la Wimbledon sa ii ofere lui Daniil Medvedev (26 de ani, 2 ATP) compensații, in urma interzicerii sportivilor ruși și bieloruși. Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat oficial ca in urma razboiului declanșat…

- Shamil Tarpishchev, președintele Federației Ruse de Tenis, considera ca decizia celor de la Wimbledon de a-i interzice pe sportivii din Rusia și Belarus este o „incalcare a drepturilor omului”. CONTEXT: Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat oficial ca in urma razboiului declanșat de Rusia…

- Jucatorii de tenis din Rusia și Belarus nu vor participa la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon. Organizatorii competiției au luat decizia de a refuza inregistrarea sportivilor din cele doua țari la The Championships 2022.