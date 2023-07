Romania si-a asigurat primele medalii in probele individuale la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori U15 si U19 de la Gliwice (Polonia), dupa ce a calificat cinci jucatori in semifinalele probei de dublu mixt la Under-19.

Perechea Eduard Ionescu/Ioana Singeorzan va infrunta cuplul polonez Marcel Blaszczyk/Zuzanna Wieglos, iar perechea Darius Movileanu/Elena Zaharia va juca impotriva cuplului romano-italian Andrei Istrate/Nicole Arlia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa.

