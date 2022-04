Stiri pe aceeasi tema

- Bernadette Szocs (CSA Steaua Bucuresti) si Rares Sipos (SCM Gloria Buzau) au castigat, duminica, titlurile in probele de simplu ale Campionatului National de tenis de masa. La feminin, Bernadette Szocs a invins-o in finala pe Adina Diaconu (CSM Slatina), cu 4-2. Medaliile de bronz au fost obtinute de…

- O noua competiție sportiva de nivel internațional se va derula la Sala Sporturilor Mioveni in perioada 8-10 aprilie. Este vorba despre Turneul de Calificare la Campionatul European U19 de Volei Feminin, la care participa naționalele din Romania, Slovacia și Danemarca. Program: Vineri, 8 aprilie, ora…

- CS Mioveni va intalni vineri, pe Stadionul Orașenesc, echipa FC Voluntari. Meciul va incepe de la ora 17.30 și face parte din etapa a 24-a a Ligii 1. Biletele se gasesc la sediul clubului, joi și vineri și la la Casele de Bilete de la stadion, in ziua jocului, pana la ora inceperii partidei. Prețul…

- Sambata, 29 ianuarie 2022, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor Mioveni va avea loc meciul etapei XIII- a, CS Dacia Mioveni 2012 – HC Dunarea Braila! Biletele se pun in vanzare zilnic la sediul clubului intre orele 09,00 – 16,00 și in ziua meciului la Sala Sporturilor Mioveni. Preț bilet 10 lei. IMPORTANT!…