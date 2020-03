Stiri pe aceeasi tema

- România a cucerit o medalie de aur în proba de dublu mixt, sâmbata seara, la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), prin perechea Cristian Pletea/Adina Diaconu, care a dispus în finala de francezii Bastien Rembert/Nolwenn Fort cu 3-2 (11-7,…

- Romania va obtine sase medalii la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), fiind de stabilit doar culoarea lor, duminica, in ultima zi, potrivit Agerpres. Sportivii romani vor evolua in doua finale, la dublu masculin si dublu mixt, au obtinut bronzul la dublu feminin,…

- Romania va obtine sase medalii la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), fiind de stabilit doar culoarea lor, duminica, in ultima zi. Sportivii romani vor evolua in doua finale, la dublu masculin si dublu mixt, au obtinut bronzul la dublu feminin, iar…

- Tenis de masa: Adina Diaconu, Andreea Dragoman si Elena Zaharia, aproape de calificarea in optimi la Europenele Under-21, potrivit news.roZagreb, 5 mar /Agerpres/ - Jucatoarele romane Adina Diaconu, campioana en titre, Andreea Dragoman si Elena Zaharia au cate doua victorii in grupe si sunt…

- Jucatoarele romane Adina Diaconu, campioana en titre, Andreea Dragoman si Elena Zaharia au cate doua victorii in grupe si sunt aproape de calificarea in optimile Campionatelor Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia). Tania Plaian, medaliata cu bronz la editia trecuta, are o victorie…

- Romania va participa cu opt sportivi la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), care au loc in perioada 4-8 martie. La feminin, principalele favorite sunt Andreea Dragoman, medaliata cu bronz la Jocurile Olimpice de Tineret in 2018, si Adina Diaconu, campioana europeana…

- Ovidiu Ionescu a cucerit, sambata, titlurile de campion national la dublu masculin, alaturi de Cristian Chirita, si la dublu mixt, alaturi de Bernadette Szocs, in ziua a doua a Campionatelor Nationale de tenis de masa pentru seniori, gazduite de Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu''…

- Nationalele de handbal masculin ale Croatiei si Spaniei vor disputa, duminica, finala Campionatului European, dupa ce au eliminat, vineri, reprezentativele Norvegiei, respectiv Sloveniei, in semifinalele competitiei, potrivit news.ro.In semifinalele de vineri s-au inregistrat rezultatele:…