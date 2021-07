Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse a fost invinsa de americanca Danielle Collins, principala favorita, cu 6-4, 6-2, duminica seara, in finala turneului WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 189.708 euro. Ruse (23 ani, 137 WTA) a incheiat astfel o serie senzationala de 13 victorii…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (23 ani, 137 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la Palermo, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 189.708 euro. In semifinale, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 6-7 (4), 7-6 (0), 6-1, pe frantuzoaica Oceane…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, vineri seara, in semifinalele turneului WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 189.708 euro, dupa ce a invins-o pe italianca Lucia Bronzetti cu 6-4, 7-5. Ruse (23 ani, 137 WTA) a bifat astfel a 12-a sa victorie consecutiva,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 159 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Palermo, competitie in care organizatorii ofera premii totale de 189.708 euro. In turul intai, Jaqueline Cristian a invins-o pe italianca Nuria Brancaccio (21 ani, 456 WTA), in…

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova (38 WTA), a cincea favorita, va fi adversara romancei Sorana Cirstea (61 WTA) in finala turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 de euro. Vineri, in semifinale, Krejcikova a trecut dificil, dupa doua ore si 20 de minute…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (23 ani, 175 WTA) a ratat calificarea in finala turneului ITF de la Praga (Cehia), competitie dotata cu premii in valoare totala de 25.000 de dolari. In semifinale, Gabriela Ruse (cap de serie nr. 5) a fost invinsa, scor 6-4, 6-4, de Dalma Galfi (Ungaria,…