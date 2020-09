Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-au calificat, joi, in turul doi al probei de dublu masculin din cadrul turneului US Open, potrivit news.ro.CITEȘTE ȘI: Ce alte boli se manifesta prin tuse, in afara de COVID-19. Cand trebuie sa mergi la doctor Tecau si Rojer au invins in…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, principalul favorit al turneului US Open, s-a calificat in runda a treia la New York, dupa ce a dispus in patru seturi de britanicul Kyle Edmund (numarul 44 mondial), cu 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, 6-2, miercuri, in bula securizata de la Flushing Meadows. Djokovic a facut mai…

- Tenismanul moldovean Radu Albot și-a aflat adversarul din primul tur al turneului de Mare Șlem de la US Open. Compatriotul nostru va juca cu slovacul Norbert Gombos. Va fi a treia intilnire a celor doi tenismani. Albot l-a invins pe Gombos in 2010, la un turneu in Turcia din seria Futures. In 2016,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, principala favorita, s-a calificat fara emotii in semifinalele turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, vineri, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-2, 6-0. Halep (28 ani), numarul doi mondial, a obtinut victoria in…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens (23 WTA), favorita nr. 3, s-a calificat in sferturile turneului de la Praga (WTA), dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a trecut miercuri in doua seturi, 6-4, 6-2, de italianca Camila Giorgi (71 WTA), relateaza Agerpres.Citește și: Facut…

- Tenismanul spaniol Roberto Bautista Agut s-a calificat in semifinalele turneului demonstrativ pe iarba Bett1 Aces de la Berlin, dupa ce l-a invins pe germanul Jan-Lennard Struff cu 6-3, 3-6, 10-7, transmite EFE. Bautista Agut, nr. 12 ATP, va juca in semifinale cu italianul Matteo Berrettini, nr. 8 mondial.…

- Tenismanul belgian David Goffin, numarul 10 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului demonstrativ Ultimate Tennis Showdown, care se disputa cu portile inchise la academia de la Biot (Franta) a lui Patrice Muratoglou, antrenorul americancei Serena Williams, informeaza radio-televiziunea publica…

- Gabriela Ruse s-a calificat in semifinalele turneului demonstrativ de tenis Winners Open, care are loc la Cluj-Napoca, joi, dupa ce a invins-o pe Georgia Andreea Craciun cu 6-3, 6-4, intr-un meci din Grupa A.Ruse (177 WTA) s-a impus dupa o ora si 19 minute, Craciun (354 WTA) conducand o singura data…