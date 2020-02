Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea belgiana de tenis Kim Clijsters a fost eliminata in primul tur al turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi, 6-2, 7-6 (8/6), in fata lui Garbine Muguruza (Spania, 16 WTA, favorita nr. 9). Kim Clijsters (36…

- Jucatoarea tunisiana de tenis Ons Jabeur va fi adversara romancei Simona Halep in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dupa ce a invins-o luni pe americanca Alison Riske, 7-6 (7-3), 1-6, 6-3, in runda inaugurala a acestei competitii cu premii totale de 2.643.670…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, este principala favorita a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, si va intra direct in optimile de finala, faza in care va infrunta invingatoarea dintre Alison Riske (SUA) si Ons Jabeur…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, locul 4 mondial si principala favorita, s-a calificat miercuri fara emotii in optimile Openului Thailandei, turneu WTA dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa ce a trecut in prima runda de olandeza Bibiane Schoofs (195 WTA), cu 6-2, 6-4.…

- Chiar daca nu a facut parte din echipa Romaniei de Fed Cup pentru meciul cu Rusia, Simona Halep nu a stat degeaba. Constanteanca trage tare la antrenamente, fiind atent supravegheata de antrenorul sau, australianul Darren Cahill, pentru a face o figura frumoasa saptamana viitoare, atunci cand va lua…

- Tennis Life a anuntat ca locul liderului WTA pe tabloul principal de la Dubai va fi luat de Wang Qiang. Dupa retragerea lui Ashleigh Barty, Simona Halep devine cap de serie numarul 1. Simona Halep isi lanseaza PARFUMUL. Cum se numeste si cat costa FOTO Lista actualizata a favoritelor…

- Sportiva rusa Ekaterina Makarova, in varsta de 31 de ani, și-a anunțat, marți, retragerea din tenis. Ea s-a aflat in top 10 WTA atat la simplu, cat și la dublu, anunța MEDIAFAX.Makarova a evoluat la doar trei turnee in 2019, ultimul avand loc la Dubai, in februarie. Rusoaica și-a anunțat retragerea…

