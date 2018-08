Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru s-a calificat joi, in runda a doua, atat in proba feminina de dublu, cat si la dublu mixt, in cadrul turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, la arenele Flushing Meadows din New York. Olaru si chinezoaica Xinyun Han s-au impus la dublu feminin cu 6-3,…

- Perechea Sorana Cirstea-Sara Sorribes Tormo (Romania/Spania) a fost eliminata in primul tur al probei feminine de dublu din cadrul US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, ce se desfasoara la arenele Flushing Meadows din New York, fiind intrecuta cu 7-6, 6-2 de cuplul Liudmila Kicenok-Laura…

- Simona Halep își menține poziția de lider al circuitului de tenis feminin, conform clasamentului publicat luni de WTA, aceasta având un avans de peste 2.000 de puncte îan fața ocupantei locului 2.Luni, numarul 1 mondial debuteaza și la turneul de Grand Slam US Open,…

- Simona Halep incepe, luni, saptamanile cu numarul 43 si 44 pe locul I WTA, perioada in care va participa la US Open, ultimul grand slam al anului. Jucatoarea romana are 2.086 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki, la fel ca in ierarhia anterioara, transmite News.ro…

- Urmatoarea romanca in clasamentul WTA este Mihaela Buzarnescu. Ea se mentine pe locul 20, cu 2.068 de puncte, in ciuda faptul ca nu a putut juca dupa accidentarea suferita la glezna, in timpul meciului de la Montreal cu Elina Svitolina. Sorana Cirstea se mentine si ea pe locul 52 WTA, cu 1.065…

- Perechea romana Irina Begu/Monica Niculescu a fost invinsa surprinzator de cuplul american Kaitlyn Christian/Sabrina Santamaria cu 7-5, 7-5, marti, in prima runda a turneului de tenis WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.874.299 dolari. Favoritele numarul opt s-a inclinat…

- Asociația de Tenis din Statele Unite a anunțat ca artista din America, Kelly Clarkson, va deschida turneul de Grand Slam, pe data de 27 august, care se va desfașura pe stadionul Arthur Ashe din New York, scrie Mediafax.Aceasta este cea de-a 50-a aniversare a competiției U.S. Open, turneu care…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 852.564 dolari, dupa 6-2, 6-4 cu cuplul Vania King (SUA)/Katarina…