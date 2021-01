Stiri pe aceeasi tema

- O jucatoare spaniola de tenis, aflata in carantina in Melbourne, pentru a participa la Australian Open, a fost testata pozitiv pentru Covid-19, la 7 zile dupa ce a ajuns in Australia. Paula Badosa, 67 WTA, este prima competitoare aflata in carantina obligatorie de dinaintea turneului Australian Open,…

- ​Tenismenul spaniol Roberto Bautista Agut si-a cerut iertare dupa ce a comparat carantina din Australia cu o închisoare, informeaza lequipe.fr."Le cer scuze tuturor celor care au fost jigniti de videoclipul postat recent despre mine. Este o conversatie privata scoasa din context care,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea este nemultumita de carantina stricta impusa de organizatorii Australian Open impusa unui numar de 47 de participanti la competitie, care s-au aflat in doua avioane care au sosit in acest weekend la Melbourne si in care au fost depistate mai cazuri cazuri pozitive…

- Jucatoarea de tenis Victoria Azarenka, campioana la Australian Open in 2012 si 2013, a facut parte din primul val al vedetelor din circuitele WTA si ATP care a ajuns vineri la Melbourne, pentru carantina obligatorie dinaintea primului Grand Slam al anului (8-21 februarie), transmite DPA. …

- Simona a aterizat direct in Adelaide, orasul antrenorului Darren Cahill.“Sunt foarte fericita ca am ajuns in Australia. Multumesc foarte mult Tennis Australia si tuturor celor care au ajutat. Imi incep carantina in frumosul oras al lui D (n.r. – Darren), Adelaide“, a scris Halep, pe Twitter.“Bine ai…

- WTA planuieste startul sezonului 2021 incepand cu data de 4 ianuarie cu turnee in afara Australiei, inainte ca jucatoarele sa se deplaseze la Melbourne pentru carantina obligatorie de la Australian Open, a afirmat Steve Simon, presedintele Asociatiei Jucatoarelor Profesioniste de Tenis, pentru Reuters.…

- Australian Open, primul Grand Slam al anului 2021, prevazut sa debuteze pe 18 ianuarie, ar putea fi decalat cu trei saptamani in perioada 8-21 februarie din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza L'Equipe. Conform ziarului francez, care a intrat in posesia unui plan al autoritatilor…

- Editia 2021 a Australian Open va fi cel mai probabil amanata doua saptamani, dupa ce premierul statului Victoria, Daniel Andrews, a declarat ca perioada de carantina de 14 zile pentru jucatorii straini nu este negociabila, informeaza lesoir.be. Australian Open, primul Grand Slam al anului,…