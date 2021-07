Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, 1 WTA si principala favorita, s-a calificat sambata seara in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 7-5, de Katerina Siniakova (Cehia, 64 WTA). Barty s-a impus…

- Jucatoarea belgiana de tenis, Elise Mertens (16 WTA, favorita nr. 13) a fost eliminata vineri seara in turul al treilea la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a pierdut in doua seturi, 7-5, 6-3, in fata lui Madison Keys (SUA, 27 WTA, cap de serie nr. 23). Keys…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (4 WTA, favorita nr. 2) s-a calificat vineri in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut usor in doua seturi, 6-0, 6-3, de columbianca Maria Camila Osorio Serrano (94 WTA). Sabalenka a…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, locul 1 WTA si principala favorita, s-a calificat marti in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 6-7 (1/7) 6-1 de Carla Suarez Navarro (Spania, 138 WTA). Barty…

- Jucatoarea ceha de tenis Babora Krejcikova a castigat titlul si in proba de dublu a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, alaturi de compatrioata sa Katerina Siniakova, la o zi dupa ce reusise sa cucereasca trofeul la simplu. Duminica, in finala, perechea Krejcikova-Siniakova s-a impus in doua…

- Jucatoarea rusa de tenis Anastasia Pavliucenkova (32 WTA, favorita nr. 31) s-a calificat marti in semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-7 (2/7), 6-2, 9-7, de kazaha Elena Ribakina (22 WTA, cap de serie nr. 21). Rusoaica, pentru…