- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul cinci mondial, a ratat calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China), dupa ce a fost invinsa, vineri, de Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-0, 2-6, 6-4, in ultimul meci din Grupa Violet. Halep (28 ani) s-a inclinat…

- Cosmin Hodor, manager de comunicare al Simonei Halep, a postat un mesaj în care critica decizia parintilor Biancai Andreescu ca fiica lor sa reprezinte Canada si nu România, informeaza News.ro."Astazi, Simona, ne-a aratat odata în plus, ca nu este nevoie sa pleci din România…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a aratat convinsa ca se va putea reface dupa meciul "foarte greu" cu Bianca Andreescu, pe care l-a castigat luni in trei seturi, 3-6, 7-6 (8-6), 6-3, in Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc in orasul chinez Shenzhen, scrie presa internationala.…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia) cu 7-6 (12), 6-4, luni, in primul meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc la Shenzhen (China). Svitolina, care a castigat anul trecut ultima editie a Turneului Campioanelor gazduita…

- Ashleigh Barty (1 WTA) a debutat cu dreptul la Turneul Campioanelor, reușind sa întoarca soarta meciului cu Belinda Bencic (7 WTA) dupa ce a cedat primul set cu 5-7. Australianca a avut apoi o evoluție impecabila, cedând doar trei game-uri pâna la finalul partidei. A fost 5-7, 6-1,…

- ​Organizatorii competiției de la Shenzhen au anunțat, vineri, programul primelor partide din cadrul Turneului Campioanelor (27 octombrie - 3 noiembrie). Simona Halep o va intalni in prima sa partida din Grupa Violet pe Bianca Andreescu, luni, in a doua confruntare de simplu a zilei, nu inainte de ora…

- "Este o mare provocare pentru mine", a spus jucatoarea romana de tenis Simona Halep dupa ce si-a aflat adversarele din Grupa Violet a Turneului Campioanelor (WTA Finals), ce va avea loc la Shenzhen (China) in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie, informeaza site-ul WTA. Dupa cum s-a anuntat, Simona Halep…

- Andreescu, locul 4 WTA, este principala favorita a bookmakerilor la caștigarea Turneului Campioanelor care incepe duminica. Halep, locul 5 WTA, e doar a cincea.Duminica, la Shenzhen, incepe Turneul Campioanelor, destinat celor mai bune 8 jucatoare de tenis din 2019. Competiția va dura pana pe 3 noiembrie…