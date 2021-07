Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu o va infrunta pe americanca Alison Riske in primul tur al probei de simplu la Jocurile Olimpice de la Tokyo, potrivit tragerii la sorti. Cele doua jucatoare s-au infruntat pana acum o singura data, in 2018, la Hobart, cand Buzarnescu (33 ani, 168 WTA in prezent) a dispus de Riske (31 ani, 36 WTA) cu 7-6 (5), 6-1, in sferturile de finala. Buzarnescu este debutanta la Jocurile Olimpice. Reprezentantele Romaniei in proba de dublu feminin, Raluca Olaru si Monica Niculescu, au fost lipsite de sansa, urmand sa joace in primul tur contra taiwanezelor Hao-Ching…